Росимущество тратит на хранение конфиската больше, чем зарабатывает с него

Об этом пишет РБК со ссылкой на выводы аудиторов Счетной палаты. По их данным, в 2017 году расходы за хранение составили 222 млн руб., а доходы от реализации — 180 млн руб., за первое полугодие 2018 года — 62 млн и 64 млн руб. соответственно. При этом, согласно документу, эффективно распоряжаться конфискатом Росимущество не может «из-за недостаточного нормативного регулирования»: основные документы в этой сфере потеряли актуальность.
«Ненадлежащим образом ведется учет в информационной системе, аккумулирующей данные об обращенном в собственность государства имуществе, кроме того, она не интегрирована с системами ФТС, ФССП, Росрыболовства, прокуратуры и ФСБ. Росимущество не обладает достоверной информацией о характеристиках имущества, переданного для дальнейшего распоряжения», — приводит РБК выводы аудиторов.
В Счетной палате также заявили о демпинге на торгах по закупкам услуг по хранению, реализации и уничтожению конфиската — контракты либо заключались по символической цене 1 руб., либо исполнители доплачивали за контракт, а имущество впоследствии могло быть похищено. Аудиторы отправили отчет о проверке в ФСБ и Генпрокуратуру, Госдуму и Совет Федерации.
В пресс-службе Росимущества заявили РБК, что они получили право на продажу конфиската только в 2017 году. До этого изъятое имущество можно было направлять только на утилизацию или уничтожение. В организации пояснили, что сейчас только «начался процесс становления и организации» процедур продажи.