Израиль начинает операцию по поиску тоннелей «Хезболлы»

Армия обороны Израиля начинает операцию «Северный щит» по поиску и уничтожению ведущих на территорию государства тоннелей ливанского движения «Хезболла».

«Мы не проводили мобилизацию резервистов, но усилили наши войска на севере. Северное командование приведено в состояние повышенной готовности и готово к различным непредвиденным обстоятельствам и сценариям. Несмотря на то, что тоннели пересекают границу Израиля, они еще не готовы к использованию, и нет непосредственной угрозы для израильских гражданских лиц. Мы знаем о нескольких тоннелях, но на этом этапе я не буду указывать их число, мы запускаем эту операцию, чтобы найти и нейтрализовать все эти тоннели», — цитирует ТАСС заявление официального представителя израильских военных Джонатана Конрикуса.

Он отметил, что операция будет проводиться только на израильской территории, включая контролируемую еврейским государством часть Голанских высот.