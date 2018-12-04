Павел Чиков: Почему меня оставили в СПЧ, я не знаю

Почему меня оставили в СПЧ, я не знаю. В 2012 я много думал, надо ли туда идти, сильно сомневался. Тогда было интернет-голосование, по факту были накрутки (понятно, не за меня), но я тем не менее занял 2 или 3 место в группе. Все думали, что включат только получивших 1 место, но Путин указом включил три первых места в каждой группе.
Тогда уже вовсю начинались репрессии (болотка, утренние обыски, закон об агентах), но еще была инерция оттепели. Интернет-голосование создавало ощущение квази-представительского органа. К тому же предыдущий "медведевский" состав СПЧ был небольшим (человек 20) и состоял почти целиком из уважаемых правозащитников. Как будет работать "путинский", никто не знал.
И я скажу, что СПЧ с осени 2012 и вплоть до Крыма был самой влиятельной структурой. Светлые силы в нем составляли чуть больше половины, Совет высказывался публично и негативно по каждой репрессивной инициативе властей. Внутри Администрации президента это вызывало раздражение и критику, и мне это нравилось. За этим я туда пришел. Иллюзий, что Совет может заблокировать какую-то инициативу, конечно, не было. Полномочий никаких членство не дает - СПЧ даже не смог пробить право своих членов посещать закрытые учреждения. За свой счет в тюрьму сходить даже не можем, о чем вообще речь.
Все закончилось с Крымом - после согласия Совета Федерации на использование вооруженных сил СПЧ попытался подготовить заявление с протестом. Под ним набралась ровно половина подписей состава, не хватило 1 голоса, чтобы документ из заявления членов превратился в заявление Совета. Это был недопустимый демарш, последовало давление. СПЧ постепенно стал терять внутреннюю энергию. Глава его, Михаил Федотов, постарался канализировать остающуюся энергию в работу на уровне регионов. Последние 4-5 лет Совет довольно толково проехался по многим проблемным местам.
Вторая проблема - демонстративный отказ ФСИН после истории с Ильдаром Дадиным пускать в колонии членов СПЧ. Этот саботаж тюремного ведомства так и не был преодолен. А проблемы, как показал Ярославль, никуда не делись.
Я осознанно сильно снизил активность в рамках Совета, пару раз порывался выйти из него, но не хотелось демарша, а компанию составить никто не соглашался.
Вместо этого решил сконцентрироваться на непосредственной правозащитной работе. Отсюда дела Pussy Riot, группа из трех десятков иностранных агентов, сотни дел в ЕСПЧ, пытки в отделе "Дальний", Telegram, волна дел с экстремизмом, тонны всего менее хайпового. Теперь вот дела музыкантов.
Почему оставили в новом составе Совета - а вот поэтому и оставили. Демаршей не совершаю, при этом занимаюсь чистой правозащитной работой, без оглядки на то, что думают siloviki, активно присутствую в публичном пространстве, пропагандирую и с неплохим успехом правовые методы. За эти 6 лет я несколько раз советовался с разными людьми, чьим мнением дорожу (например, со Смирновым, но не только), насчет того, оставаться или уходить. И учитывал их советы.
Никакие ништяки членство в Совете не приносит, никаких бюджетных денег не дает, ни от каких наездов оно не спасает. Вся наша работа делается в рамках Агоры и для людей, репутацию мы заработали не в Совете.
Будет ли новый СПЧ влиятельнее и толковее? Вряд ли намного, но реформа не помешает, а главное, нужны полномочия по гражданскому контролю.
Совет усилился юристами за счет Генри Резника, Андреевой (бывший зампред ВАС), Ковлера (бывший судья ЕСПЧ от России), Сидорович (директор Института права и публичной политики).
СПЧ - вотчина Кириенко, который по многим признакам оппонирует сейчас коллективным siloviki во главе с всесильной ФСБ. Любые способы ограничение монополии спецслужб на власть имеют смысл. Так или иначе, и я, и Агора в целом будем продолжать свою работу вне зависимости от Совета по правам человека.Источник