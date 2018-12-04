Количество положительно и отрицательно оценивающих деятельность «Единой России» почти сравнялось

47% опрошенных «Левада-центром» россиян оценили деятельность «Единой России» положительно, а 44% респондентов — отрицательно».
Как сообщают социологи, отношение к правящей партии позитивнее среди сельских жителей, респондентов со средним образованием и ниже, и тех, кто в целом одобряет деятельность президента и положение дел в стране. Проигрыш «Единой России» на сентябрьских выборах в некоторых регионах участники опроса (38%) преимущественно связали с «общим ухудшением положения дел в стране».
Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко уверен, что в целом партия прошла нижнюю точку своего рейтинга: «После выборов партия провела работу над ошибками, извлекла уроки и взяла курс на обновление. Этот курс будет зафиксирован на декабрьском съезде, где будут приняты изменения в устав, будет обсуждаться этический кодекс партийца».