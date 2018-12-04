Сенаторы-демократы призвали Трампа не торопиться с выходом из ДРСМД

Группа сенаторов-демократов обратилась к президенту США Дональду Трампу, в котором выразила свои опасения по поводу намерений страны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).«И хотя мы понимаем, что целью является заставить Россию прекратить нарушать Договор о РСМД, внезапное решение администрации о выходе в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком России», — цитирует письмо сенаторов РБК.
По мнению автров письма, выход из договора отвлекает внимание от «злонамеренного поведения» России и говорит о том, что США «готовы уничтожить свои обязательства в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы».
Сенаторы считают, что администрация президента может обсудить вопрос ДРСМД с европейскими союзниками и «показать, что Соединенные Штаты не предпримут односторонних шагов в ущерб европейским безопасности и стабильности».
Среди авторов письма — член сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес, член комитета по Вооруженным силам Джек Рид и заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из Договора, так как Россия нарушает его. Соглашение сдерживало США от разработки нового оружия, но Америка начнет его разрабатывать, если Россия и Китай не согласятся отказаться от своего оружия, сказал лидер США.
«Мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД. Россия была и остается приверженной положениям этого Договора. Намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, они сделают мир более опасным», — заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. В октябре 2017 года Владимир Путин заявил, что в случае попытки выхода США из договора «ответ России будет мгновенным и зеркальным».