Из-за задержания моряков в Керченском проливе Украина намерена подать иск в суд ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не выполнила решение ЕСПЧ о предоставлении информации о задержанных моряках.

«Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила», — цитирует выступление Порошенко на телеканале ICTV пресс-служба главы государства.

Он также сообщил, что «в связи с актом агрессии» сейчас готовится иск в международный суд ООН.Ранее в ответ на заявление правительства Украины о защите прав задержанных Россией моряков, Европейский суд по правам человека, в соответствии с правилом 54 регламента суда обязал Москву предоставить информацию о пленных моряках. Россия должна предоставить информацию о задержании моряков и юридических основаниях их содержания под стражей, местах их содержания, ранениях и оказанной медицинской помощи. Эту информацию правительство России должно было предоставить до 3 декабря.

24 украинца, задержанные 25 ноября в Керченском проливе, обвиняются в незаконном пересечении границы России. Суд арестовал их на два месяца.