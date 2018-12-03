Власти Чехии обвинили Россию в кибератаках на МИД

Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к кибератакам на МИД страны, которые произошли в 2017 году.

Об этом пишет Reuters. Хакеры получили доступ к сотням почтовых ящиков сотрудников МИДа. Взломщики не получили доступ к секретной информации, однако у них появились данные, которые можно использовать для будущих кибератак.

В отчете чешского контрразведывательного ведомства BIS сказано, что в двух атаках на МИД принимала участие хакерская группировка APT28, связанная с российским правительством.

«Все доказательства указывают на то, что это была кампания по кибершпионажу Turla, организованная российской ФСБ и хакерской группировкой APT28/Sofacy, связанной с военной разведкой», — говорится в отчете спецслужбы.

Также в докладе говорится о том, что сотрудники российской разведки не первый год работают под дипломатическим прикрытием в странах Евросоюза и НАТО. Россия отрицает эти обвинения.