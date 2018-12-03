В Архангельской области прошли митинги против ввоза мусора из Москвы

В нескольких городах Архангельской области прошли митинги против ввоза мусора из других регионов. В Архангельске на акцию собрались несколько тысяч человек, «Открытые медиа» сообщают о 30 тыс. протестующих по всей области.

Власти Архангельской области планируют строительство экотехнопарка «Шиес», где построят мусорный полигон для захоронения 10 млн тонн отходов из Москвы. В ответ жители требуют отставки губернатора Игоря Орлова.

Митинги прошли в Северодвинске, Шенкурске, Онеге, селах Яренск и Лешуконское, поселках Плесецк и Урдома.