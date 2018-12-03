Следователи проверят информацию о сайте по аренде детей

Московские следователи и полиция проверят сайт с рекламой детской одежды, который предлагал услуги по аренде детей для занятий проституцией.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее СМИ сообщили, что создатели одного из сайтов, рекламировавших детскую одежду, в действительности получали прибыль и предлагали услуги по аренде детей для занятия проституцией. На сайте указывалась стоимость почасовой аренды, предлагались услуги по доставке за пределы Москвы. По данным СМИ, оплата за услуги осуществлялась в криптовалюте.