Рынки США пошли в рост после сделки Трампа и Си Цзиньпина

Это следует из данных торгов. Индексы показали рост более 1% на фоне успешной договоренности Вашингтона и Пекина о приостановке торговой войны. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 показал рост в 1,33%, DJIA добавил 1,29%, индекс S&P500 ушел вверх на 1,2%.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Китай согласился снизить ввозные пошлины на машины из США. Сейчас они достигают 40%. Одновременно Белый Дом согласился на 90 дней отложить объявленное ранее очередное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в страну. Однако Вашингтон пообещал поднять пошлины, если в течение этого срока не будет прогресса в переговорах с Пекином.