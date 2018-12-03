Сокуров и Шульман вошли в новый состав Совета по правам человека при президенте

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ).
Об этом сообщается на сайте организации. В СПЧ вошли 51 человек, в том числе режиссер Александр Сокуров, президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, политолог Екатерина Шульман, сооснователь градозащитного движения «Архнадзор» Константин Михайлов, журналистка Екатерина Винокурова, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, бывший заместитель министра образования Александр Асмолов.