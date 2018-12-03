Сокуров и Шульман вошли в новый состав Совета по правам человека при президенте

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ).

Об этом сообщается на сайте организации. В СПЧ вошли 51 человек, в том числе режиссер Александр Сокуров, президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, политолог Екатерина Шульман, сооснователь градозащитного движения «Архнадзор» Константин Михайлов, журналистка Екатерина Винокурова, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, бывший заместитель министра образования Александр Асмолов.

Председателем совета остался Михаил Федотов. Ответственным секретарем СПЧ стала глава московского отделения организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора. Ранее СМИ писали о том, что Владимир Путин может сменить примерно половину членов совета по правам человека. В частности, в обновленном составе не должны были остаться те, кто не принимал активного участия в его работе. Однако, сообщалось, что покинуть СПЧ могут и некоторые «неудобные» активные участники.