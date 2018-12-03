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Усманов требует удалить из интернета статьи о себе и Шакро Молодом

03.12.2018

Миллиардер Алишер Усманов подал иск в Басманный суд Москвы, в котором потребовал заблокировать в интернете три статьи, в которых его связывают с делом вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) и несколькими другими криминальными авторитетами.

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. По ее словам, Усманов просит удалить статьи «Алишер Усманов. Статус: «авторитет», «Алишер Усманов в деле Шакро» и статью о связях миллиардера с ОПГ с сайта Russian Criminal. Бизнесмен также просит 50 тыс. руб. компенсации морального вреда. В качестве ответчика привлечен Роскомнадзор, поскольку Усманов «просит запретить данную информацию» о нем, а это «может сделать только Роскомнадзор».​

Захарий Калашов был приговорен Никулинским судом Москвы к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по двум эпизодам вымогательства.

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