Усманов требует удалить из интернета статьи о себе и Шакро Молодом

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. По ее словам, Усманов просит удалить статьи «Алишер Усманов. Статус: «авторитет», «Алишер Усманов в деле Шакро» и статью о связях миллиардера с ОПГ с сайта Russian Criminal. Бизнесмен также просит 50 тыс. руб. компенсации морального вреда. В качестве ответчика привлечен Роскомнадзор, поскольку Усманов «просит запретить данную информацию» о нем, а это «может сделать только Роскомнадзор».
Захарий Калашов был приговорен Никулинским судом Москвы к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по двум эпизодам вымогательства.