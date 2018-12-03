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Ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно стартовала с Байконура

03.12.2018

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» стартовала с первой стартовой площадки Байконура.

Об этом сообщается на сайте Роскосмоса. В 14:40 мск «Союз МС-11» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на заданной околоземной орбите и продолжил автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов российского Центра управления полетами. На борту «Союз МС-11» космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн, астронавт CSA Давид Сен-Жак.

Сближение с МКС и стыковка корабля к малому исследовательскому модулю «Поиск» планируется проводить в автоматическом режиме по четырехвитковой схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 20:35 мск.

Это первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Старт этой экспедиции планировался на конец 2018 года, однако из-за аварии он был перенесен на 3 декабря.

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