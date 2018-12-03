Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о разрыве договора о дружбы с Россией.

Об этом сообщается на сайте украинского парламента. Договор о дружбе, или «Большой договор», был подписан 31 мая 1997 года президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Согласно документу, отношения двух стран основываются на принципах стратегического партнерства, нерушимости существующих границ и уважения территориальной целостности. Стороны, подписав договор, взяли на себя обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Документ был подписан сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией. В 2009 году договор был продлен еще на 10 лет.

28 августа Порошенко заявил, что Украина подошла достаточно подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора и он ожидает от МИДа необходимого пакета документов.