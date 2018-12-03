Семья экс-главы Серпуховского района записала новое обращение к Путину

Жена и дети арестованного бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна записали второе видео-обращение к президенту Владимиру Путину.

Обращениеопубликовано в Instagram политика. На нем жена политика Юлия Шестун просит Путина не допустить несправедливости, из-за которой под арестом находится ее муж и отец пятерых детей. Шестун подчеркивает, что бывший глава Серпуховского района по-прежнему находится под арестом, а те, кто в этом виноват — на свободе «в своих теплых кабинетах». Юлия Шестун напоминает, что ее мужа посадили из-за противоборства с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и нежелание ликвидировать «ему в угоду» Серпуховской район.

«Благодаря тому, что Шестуна упекли за решетку, уничтожение Серпуховского района состоится. Уже завтра Мособлдума примет закон о его ликвидации, который в один момент оставит 35 тысяч человек без родины и флага», — говорит Юлия Шестун.

Она также добавила, что ее муж находится под арестом, в том числе, из-за мусорного полигона ТБО «Лесная», на который везут миллионы тонн московского мусора.

«Шестун закрыл свалку через суд, хотя его предупреждали: сделаешь это — посадим. Посадили. И тут же свалку снова открыли. Теперь люди задыхаются от свалочного газа и умирают от рака», — рассказала Юлия.



14 июня Александра Шестуна арестовали по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2008 году он незаконно передал в собственность юридическому лицу земельный участок по льготной стоимости. Компания-посредник построила на территории района бытовки, а потом землю перепродали под строительство магазина. Позже к делу добавили обвинения в мошенничестве, а также о незаконной предпринимательской деятельности и легализации имущества с использованием служебного положения.

В апреле Шестун опубликовал видеообращение к Путину, в котором рассказал о принуждении к отставке под угрозой конфискации дома и уголовного преследования. По словам экс-главы района, его увольнения добивался Андрей Воробьев. После ареста Шестун не смог принять участие в выборах. После ареста в октябре стало известно, что сокамерник Александра Шестуна напал на него с заточкой. Несмотря на это его и политика не развели по разным камерам.