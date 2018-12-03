Жерар Депардье прописался в Новосибирске

Мосман пояснила, что решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске Жерар принял в связи с выгодным географическим положением последнего. «Команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания. Также в планах съемка документального фильма о Новосибирске, который Депардье и его продюсер Арно Фрилле готовят совместно с Первым каналом», - сказала Мосман.
В феврале 2013 года Жерар Депардье прописался в Саранске. Францию актер покинул в 2012 году, после того как правительство страны решило резко повысить налог для состоятельных граждан.