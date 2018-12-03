Штрафы за непредоставление бухгалтерской отчетности могут вырасти в 140 раз

Максимальные штрафы за непредоставление и задержку бухгалтерской отчетности могут вырасти с 5 тыс. до 700 тыс руб. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях опубликовал Минфин. Новые правила должны вступить в силу с 2021 года, пишут «Ведомости».

Бухгалтерскую отчетность в течение трех месяцев после ее составления бизнес должен сдавать в налоговые инспекции и Росстат, который и отвечает за наполнение государственного информационного ресурса, поясняет газета. Согласно указу президента с 2020 года контроль за этим ресурсом переходит к Федеральной налоговой службе.

С помощью этой базы люди и компании могут запросить сведения о финансовом состоянии контрагентов и их добросовестности. По данным Росстата, в прошлом году поступило более 8 млн запросов на такую информацию, указано в пояснительной записке к законопроекту. Но специальной ответственности за непредоставление отчетности или ее задержку нет. Сейчас действуют лишь общие штрафы за непредоставление информации госорганам: от трех до пяти тысяч рублей. По мнению чиновников Минфина, такие суммы не могут быть эффективной превентивной мерой. Конкретные штрафы согласно проекту поправок будут зависеть от того, обязана или нет компания составлять аудированную отчетность, сдала она ее с опозданием или вовсе утаила.