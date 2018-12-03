Система распознавания лиц в 2019 году охватит всю Москву

Власти Москвы намерены полностью заменить уличные видеокамеры и запустить систему распознавания лиц, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Уже в этом году мы заменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения. В следующем году мы завершим эту работу, и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске», — заявил Собянин на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в Москве, передает «Интерфакс».

По словам Собянина первые эксперименты, проведенные в метрополитене и ряде районов, дали положительные результаты: десятки преступников, которые были в розыске, найдены и задержаны.

В октябре замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис сообщал, что систему распознавания лиц планируется протестировать в российских городах.

«Речь идет не просто об оснащении города видеокамерами, а о системе распознавания лиц и действий. Если кто-то быстро пробегает и у него в руках запрещенный предмет, например, оружие, автоматически вызываются экстренные службы. Эти технологии будут внедряться в наших городах в рамках проекта «Умный город», — говорил чиновник.