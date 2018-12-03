Леонид Млечин: КГБ упразднили. Но он остался

3 декабря 1991 года Комитет государственной безопасности СССР прекратил свое существование. В этот день союзный Верховный Совет принял закон "О реорганизации органов государственной безопасности".

Закон упразднял КГБ СССР и предписывал создать на его базе два ведомства - Межреспубликанскую службу безопасности (ее возглавил Вадим Бакатин) и Центральную службу разведки СССР (Евгений Примаков). Но союзные законы уже не имели практического значения, а через несколько дней - после встречи в Беловежской пуще президентов России Бориса Ельцина, Украины Леонида Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича - утратили и юридический смысл.

Накануне дня чекиста, 19 декабря 1991 года, отправляясь в Италию, Борис Ельцин подписал указ № 289 - "Об образовании министерства безопасности и внутренних дел" на базе МВД СССР, МВД РСФСР, Межреспубликанской службы безопасности (КГБ СССР) и Агентства федеральной безопасности РСФСР (бывший КГБ РСФСР). Министром назначил милиционера Виктора Баранникова.

Против указа восстали демократические депутаты, опасаясь создания нового монстра, который погубит только что обретенные свободы. Вспомнили создание Сталиным в 1934 году наркомата внутренних дел, в состав которого входило главное управление государственной безопасности... Хотя в реальности такое объединение при Ельцине скорее было бы губительным для органов госбезопасности. Чекисты растворились бы в армии милиционеров.

Конституционный суд указ отменил. Но Ельцин не отступил. Поэтому в министерство внутренних дел Баранников не вернулся. Ельцин оставил его на Лубянке.

Сколько людей завидовало Баранникову, который за три года из генерал-майора милиции превратился в генерала армии! Самые талантливые военачальники такого взлета и в войну не знали. Но карьера оказалась короткой, а падение стремительным. Летом 1990 года он стал министром, а уже летом 1993 года его отстранили от должности. Обвинили в коррупции. Он оказался в тюрьме... И умер сравнительно молодым человеком. Причем его адвокат полагал, что умер он не своей смертью.

Но главное другое. После Беловежья все российские структуры поглотили союзные. Только Комитет государственной безопасности СССР поглотил российскую структуру. И потому сохранился. Если бы в конце 1991 года Ельцин доверил службу госбезопасности не Баранникову, а председателю КГБ России генералу Виктору Иваненко, он бы сам избежал многих неприятностей. И страну бы от них избавил. Российский комитет госбезопасности формировался как принципиально иная структура в соответствии с базовыми принципами создававшейся тогда демократической России.

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