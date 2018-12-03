Мединский нашел доказательства подвига 28 панфиловцев

Министр культуры Владимир Мединский утверждает, что в архивах найдены новые доказательства, подтверждающие подвиг бойцов Панфиловской дивизии в ходе битвы за Москву в ноябре 1941 года.

Об этом министр написал в статье для «Российской газеты». По словам Мединского, осенью было рассекречено дело под грифом «Смерш» 1942-1944 годов, якобы содержащее три новых свидетельства, что бой панфиловцев был на самом деле. Среди найденных документов — показания бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка Ахмеджана Мухамедьярова, описавшего сражение.

«В этом направлении против второго взвода двумя эшелонами шли до 50 танков противника. Неравный бой длился 4-5 часов, герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника», — описывает Мединский показания Мухамедьярова.

Военком утверждает, что немцы убили панфиловцев, после чего прорвали линию обороны. Также Мединский привел слова начальника штаба 1075-го полка Андрея Веткова, заявившего, что подвиг — «неопровержимый факт».

В 2015 году Госархив РФ опубликовал скан справки-доклада главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева, подготовленного в 1948 году, в котором говорится, что подвиг 28 панфиловцев — выдумка журналиста.

Согласно официальной версии СССР, 28 бойцов 316-й дивизии в ходе битвы за Москву несколько часов сдерживали немецкие танки на подступах к столице, уничтожили 18 машин и погибли все до одного.