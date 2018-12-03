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Премьер-министр Башкирии ушел с поста

03.12.2018

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об освобождении от должности премьер-министра республики Рустэма Марданова.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. ТАСС передает, что Марданов уходит на работу в системе Центрального банка России. В октябре со своих постов ушли все вице-премьеры республики.

Изменения в правительстве начались после того, как врио главы Башкирии был назначен мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров, ранее работавший замглавы управления внутренней политики администрации президента.

Рустэм Марданов в 2013-2015 годах был первым вице-премьером Башкирии, с 2015 года занял пост премьер-министра республики.

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