Премьер-министр Башкирии ушел с поста

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об освобождении от должности премьер-министра республики Рустэма Марданова.Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. ТАСС передает, что Марданов уходит на работу в системе Центрального банка России. В октябре со своих постов ушли все вице-премьеры республики.
Изменения в правительстве начались после того, как врио главы Башкирии был назначен мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров, ранее работавший замглавы управления внутренней политики администрации президента.
Рустэм Марданов в 2013-2015 годах был первым вице-премьером Башкирии, с 2015 года занял пост премьер-министра республики.