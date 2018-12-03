Катар объявил о выходе из ОПЕК

Катар выйдет из состава ОПЕК с 1 января 2019 года, сообщл министр энергетики страны Саад аль-Кааби.

Решение о выходе отражает намерение Катара сосредоточить свои усилия на развитии газовой промышленности, сказал министр, поскольку государство стремится увеличить производство СПГ с 77 до 110 млн тонн в год, передает Reuters.

Министр отметил, что это решение не связано с политическим и экономическим бойкотом Катара, введенным с июня 2017 года де-факто лидером ОПЕК Саудовской Аравией и тремя другими арабскими государствами.