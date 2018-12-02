Макрон посетил поврежденную в ходе беспорядков Триумфальную арку

Президент Франции Эммануэль Макрон осмотрел Триумфальную арку после того, как один из самых почитаемых памятников Франции подвергся вандализму со стороны протестующих в Париже.

В субботу в центре Парижа демонстранты жгли автомобили, грабили магазины, били витрины и окна домов, вступали в столкновения с полицией. Это серьезнейшие волнения, которые Париж наблюдал с 1968 года, и это самая серьезная проблема, с которой Эммануэль Макрон столкнулся за свое 18-месячное президентство, пишет Reuters.

Макрон и его министры готовы рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации, чтобы предотвратить повторение беспорядков. По словам пресс-секретаря Беньямина Гриво, правительство открыто для диалога, но не изменит курс.

Восстание против повышения налогов на топливо вспыхнуло 17 ноября. Протестующие блокировали дороги и препятствовали доступу к торговым центрам, фабрикам и некоторым складским базам.

По возвращении с саммита G20 в Аргентине Макрон немедленно отправился к Триумфальной арке, осмотрел находящиеся рядом улицы, где накануне происходили самые ожесточенные столкновения протестующих и полиции. Внутренняя часть Арки оказалась разграблена, статуя Марианны, символ французской республики, разбилась. Памятник «украшают» надписи - от антикапиталистических лозунгов до социальных требований и призывов к отставке Макрона. Пока президент беседовал с полицией и пожарными протестующие скандировали «Макрон, уходи!».

Протесты начались как реакция на повышение налогов на топливо, но продолжились критикой экономических реформ правительства. В Париже полиция заявила, что арестовала более 400 человек, 133 получили ранения, в том числе 23 полицейских. Полиция применяла шумовые гранаты, слезоточивый газ и водяные пушки для усмирения демонстрантов.

В правительстве призывают участников движения «желтых жилетов» отстраниться от радикальных групп, которые подстрекали к насилию, и сесть за стол переговоров. При этом власти исключают изменения в государственной политике.