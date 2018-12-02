Обвиняемые по делу «Сети» объявили голодовку

Пензенские фигуранты дела о террористическом сообществе «Сеть» Дмитрий Пчелинцев и Андрей Чернов объявили голодовку. Они и другие обвиняемые жалуются на давление со стороны руководства СИЗО, сообщает «ОВД-Инфо».

Так, Пчелинцева поместили в карцер, требуя признаться в нарушении устава — разговорах с другими заключенными на прогулке. В ответ обвиняемый объявил голодовку, а Чернов присоединился к ней в знак поддержки и солидарности. К другому фигуранту Илье Шакурскому приходил начальник СИЗО и спрашивал, «с какой скоростью» тот знакомится с документами. После этого Шакурскому на прогулке сделали замечание за неподобающий ответ на приветствие, составили рапорт о нарушении и подготовили к карцеру, выдав специальную робу. Избежать изолятора удалось благодаря заявлению на имя прокурора Пензенской области. Ранее пять суток в карцере провел Максим Иванкин. Перед этим к нему также приходил начальник СИЗО.

Фигурантам дела приходилось знакомиться с материалами дела не только в СИЗО, но и в здании ФСБ, где их ранее, по их словам, пытали электрическим током. Во время ознакомления с документами их пристегивали наручниками к батареям и лестничным перилам. Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев отказались проходить процедуру в таких условиях. В ответ им стали угрожать насилием.

«Очевидно, что все эти меры — метод психологического и физического насилия. Налицо признаки давления следственной группы во главе со старшим следователем Валерием Токаревым на фигурантов. Какая цель? Ускорить процесс ознакомления, чтобы проверки не успели расследовать заявления фигурантов о пытках. Они хотят запугать ребят. А те борются, как могут в этих условиях», — считает адвокат Анатолий Вахтеров

11 фигурантов дела «Сети» обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое действовало в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. По версии ФСБ, его участники собирались поднять вооруженный мятеж. Обвиняемые рассказывали о психологическом давлении и пытках.