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Порошенко заявил о необходимости увеличения военного присутствия Германии в Черном море

02.12.2018

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что считает необходимым увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море в качестве сдерживающего фактора для России.

«Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию. Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция. Мы должны остановить «Северный поток-2». Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», — цитирует Порошенко его пресс-служба

Между тем, бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, возглавлявший ведомство с января 2017 по март 2018 года, считает, что Германия не должна позволить Украине втянуть себя в войну.

«Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволить втянуть себя в войну из-за Украины. Именно это пыталась сделать Украина. Конечно, то, что сделало украинское правительство, не соответствует международному праву. В этом отношении я считаю правильным для канцлера Германии попытаться вернуть стороны к нормальным отношениям. Это будет достаточно сложно», — заявил Габриэль в интервью N-TV (цитата по РБК).

Решением, по мнению Габриэля, может стать ввод «голубых касок» в Восточную Украину. Миротворцы должны обеспечить вывод тяжелого вооружения из зоны конфликта и установить перемирие.

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