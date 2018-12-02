Порошенко заявил о необходимости увеличения военного присутствия Германии в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что считает необходимым увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море в качестве сдерживающего фактора для России.

«Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию. Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция. Мы должны остановить «Северный поток-2». Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», — цитирует Порошенко его пресс-служба.