Путин: вопроса об обмене украинских моряков не стоит

Россия не планирует обменивать задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих на своих граждан, удерживаемых Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Пока вопросы об обмене не стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднимала. Сейчас об этом и говорить-то рано, сейчас идет следствие. Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах <…> Нам нужно получить полные показания со стороны моряков, все это оформить соответствующим образом, а там видно будет», — сказал Путин.

Погранслужба ФСБ задержала два украинских бронекатера и буксир в Керченском проливе 25 ноября. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали на два месяца. Киев ввел в ряде регионов Украины военное положение. Конфликт стал причиной отмены переговоров президентов России и США, запланированных на 1 декабря.