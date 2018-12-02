Путин выразил сожаление об отмене встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин сказал, что сожалеет о срыве переговоров с лидером США Дональдом Трампом.

«Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела. Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности. И потом у нас в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 по стратегической стабильности, по уже самому серьезному оружию стратегического характера», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что ранее говорил с Трампом о необходимости восстановления и торгово-экономических связей, сотрудничества по другим направлениям, «в том числе по горячим точкам, таким как Сирия, Афганистан, Северная Корея».

Переговоры глав России и США планировалось провести 1 декабря, но из-за обстрела и задержания российскими пограничниками украинских судов в Керченском проливе Трамп отменил встречу.