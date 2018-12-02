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США на время отказались от введения дополнительных пошлин на китайские товары

02.12.2018

В ходе переговоров в Аргентине председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон не будет повышать тарифы на ввозимые в США китайские товары.

Трамп согласился оставить пошлину на уровне 10% на товары стоимостью $200 млрд и не повышать ее до 25% с 2019 года, говорится в сообщении Белого дома. Китай в свою очередь увеличит объемы импорта американских товаров, в частности, сельскохозяйственной, энергетической, промышленной продукции.

Если в течение 90 дней страны не разрешат свои торговые споры, США все-таки увеличат пошлины. 

Ранее США ввели повышенные пошлины на импорт из Китая, а Китай ответил зеркально.

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