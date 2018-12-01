Конфликт в Керченском проливе обсудят на четырехсторонних переговорах

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжить переговоры о конфликте в Керченском проливе на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Меркель выразила обеспокоенность по поводу ситуации, когда она встретила Путина в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе, передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря канцлера ФРГ. Лидеры договорились продолжить обсуждение спора на уровне советников в формате нормандской четверки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что на встрече «Меркель говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации». При этом Песков подчеркнул, что слово «посредничество» не произносилось.

«Вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственных границ, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей, поэтому нельзя говорить о каком-то посредничестве», — цитирует ТАСС Пескова.