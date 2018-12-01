Трамп отменил пресс-конференцию по итогам G20

Президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, которая должна была состояться по итогам саммита «Большой двадцатки». Он объяснил это данью уважения Джорджу Бушу-старшему, умершему сегодня, и его семье.

«Я очень рассчитывал на пресс-конференцию перед отъездом из Аргентины, потому что мы достигли больших успехов в наших отношениях с различными странами и их лидерами на «Большой двадцатке». Однако из уважения к бывшему президенту Джорджу Бушу-старшему и его семье мы подождем», — написал Трамп в Twitter.

По его словам пресс-конференция состоится после похорон 41-го президента США. Прощание и похороны состоятся 5 декабря.