Борис Гребенщиков перенес концерты на Украине

Группа «Аквариум» и ее лидер Борис Гребенщиков заявили, что концерты, запланированные в городах Украины, в декабре не состоятся.

«К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернёмся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь», — написал БГ в Facebook.

30 ноября Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После этого поклонники «Аквариума» отметили, концерты на Украине исчезли из расписания на официальном сайте группы. Ранее выступления в рамках юбилейного тура — Борису Гребенщикову 27 ноября исполнилось 65 лет — с 8 по 17 декабря планировались в Киеве, Одессе, Харькове и других городах.

Президент Украины Петр Порошенко, заявил ранее, что ограничение на въезд введено, чтобы «Российская Федерация не сформировала отряды «частных» армий в Украине, которые фактически состоят из представителей российских вооруженных сил». Ранее Украина ввела в приграничных с Россией регионах военное положение. Причиной стал конфликт между российскими пограничниками и кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, в результате которого 24 украинца и три судна были задержаны. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы РФ.