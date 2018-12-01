IC3PEAK продержали в полиции три часа и отпустили

Полиция в Новосибирске отпустила участников группы IC3PEAK через три часа после задержания на вокзале.
Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Валентин Демиденко. Запланированный на сегодня концерт музыканты намерены провести.
После задержания музыкантов у отдела стали собираться их поклонники, которые скандировали название группы, исполнили российский гимн и спели песни «Смерти больше нет» и «Сказка».
Ранее выступления группы были сорваны силовиками в Казани, Нижнем Новгороде и Перми. В Екатеринбурге перед концертом с музыкантами общались сотрудники Центра «Э».