IC3PEAK продержали в полиции три часа и отпустили

Полиция в Новосибирске отпустила участников группы IC3PEAK через три часа после задержания на вокзале.

Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Валентин Демиденко. Запланированный на сегодня концерт музыканты намерены провести.

Сотрудники полиции днем 1 декабря встретили участников группы IC3PEAK на вокзале в Новосибирске. При задержании они говорили про проверку на наркотики и предъявляли претензии к фотографии в паспорте музыканта Николая Костылева. В итоге полицейский надел на запястье Костылева наручник и увел его в линейный отдел; остальные проследовали за ними.

После задержания музыкантов у отдела стали собираться их поклонники, которые скандировали название группы, исполнили российский гимн и спели песни «Смерти больше нет» и «Сказка».

Ранее выступления группы были сорваны силовиками в Казани, Нижнем Новгороде и Перми. В Екатеринбурге перед концертом с музыкантами общались сотрудники Центра «Э».