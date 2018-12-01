Группу IC3PEAK задержали в Новосибирске

Сотрудники полиции встретили участников группы IC3PEAK на вокзале в Новосибирске где 1 декабря должен состояться концерт.«Мы находимся в линейном отделе новосибирской полиции на вокзале. Нашего Колю [Николая Костылева - прим. NT] скрутили в наручниках и увели. Мы стоим в предбаннике», — рассказал «Медиазоне» менеджер группы Олег Митрофанов.
В личной беседе оперативник сказал Митрофанову, что организатору подбросят наркотики, если сегодняшний концерт не будет отменен.
Ранее выступления группы были сорваны силовиками в Казани, Нижнем Новгороде и Перми. В Екатеринбурге перед концертом с музыкантами общались сотрудники Центра «Э».
Как сообщал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, по его информации, «черный список» исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России.