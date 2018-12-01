В Европарламент внесли проект резолюции о разрыве партнерства с Россией

Проект резолюции, который предусматривает отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, внесла депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете. Взамен странам ЕС предлагается перейти к точечному сотрудничеству с Россией только в тех областях, которые представляют «взаимный интерес», передает РБК.

Документ будет рассмотрен в марте. В нем, в частности, отмечается, что строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть остановлено, поскольку усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа.



Сандра Калниете ранее была объявлена персоной нон грата в России за «антироссийскую деятельность», ее не впустили в Россию в марте 2015 года, когда она хотела посетить похороны Бориса Немцова.