В Европарламент внесли проект резолюции о разрыве партнерства с Россией

Проект резолюции, который предусматривает отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, внесла депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете. Взамен странам ЕС предлагается перейти к точечному сотрудничеству с Россией только в тех областях, которые представляют «взаимный интерес», передает РБК.
Документ будет рассмотрен в марте. В нем, в частности, отмечается, что строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть остановлено, поскольку усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа.