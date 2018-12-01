На журналистов «Проекта» подали в суд из-за статьи о telegram-каналах

Владелец компании «М 13», которого журналисты «Проекта» назвали владельцем telegram-канала «Незыгарь», обратился в суд с иском о защите деловой репутации.

Иск Владислав Клюшин подал в Савеловский суд Москвы к главному редактору «Проекта» Роману Баданину и журналисту Михаилу Рубину сообщают «Открытые медиа».

«Проект» в своем расследовании утверждал, что канал «Незыгарь» связан с первым замглавы администрации президента Алексеем Громовым. При этом конечный «держатель» и публицист «Незыгаря» — владелец «М 13» Владислав Клюшин. «М 13» разработала систему мониторинга СМИ «Катюша», которой пользуются госструктуры. По версии «Проекта», она внедрялась при участии Громова, Минобороны и ФСБ.

В «М 13» отвергают свою причастность к «Незыгарю». Информация о связи Клюшина с «Незыгарем» дискредитирует и его, и его компанию в глазах «текущих и потенциальных заказчиков», говорится в исковом заявлении бизнесмена.