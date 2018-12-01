На журналистов «Проекта» подали в суд из-за статьи о telegram-каналах

Владелец компании «М 13», которого журналисты «Проекта» назвали владельцем telegram-канала «Незыгарь», обратился в суд с иском о защите деловой репутации.
Иск Владислав Клюшин подал в Савеловский суд Москвы к главному редактору «Проекта» Роману Баданину и журналисту Михаилу Рубину сообщают «Открытые медиа».
В «М 13» отвергают свою причастность к «Незыгарю». Информация о связи Клюшина с «Незыгарем» дискредитирует и его, и его компанию в глазах «текущих и потенциальных заказчиков», говорится в исковом заявлении бизнесмена.