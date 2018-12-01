В Екатеринбурге школьникам предложили расстрелять фото американского генерала

После соревнований по стрельбе школьникам Екатеринбурга предложили выстрелить по фотографии американского генерала Роберта Скейлза.

Руководитель фонда «Содействие беспризорникам», который организовал мероприятие, Бек Манасов пояснил порталу 66.ru: «Мы использовали фотографию Роберта Скейлза, потому что это наш враг, а мы ведем работу по патриотическому воспитанию и рассказываем об этом подросткам. Мы хотим, чтобы дети знали, что у России есть не только друзья, но и очень много врагов. И надо быть готовыми защитить свою родину».

Он отметил, что «дети должны вырасти защитниками своего отечества, родины».

«Мы против того, чтобы из подростков делали каких-то инфантильных детей. И пусть родители занимаются воспитанием, не за компьютером, а реально», — добавил Манасов.

В фонде пояснили, что стрельба по фото не была обязательной. Снимок повесили, когда официальная часть мероприятия закончилась. Тогда взрослые решили пострелять «для души» и предложили детям присоединиться. Сколько именно подростков согласились, руководитель сказать не смог, но такие, по его словам, были.

Скейлз ранее говорил о ситуации на Украине в интервью «Fox News»: «Единственный способ Соединенным Штатам оказать какое-то влияние на ситуацию в регионе и повернуть ее вспять, это начать убивать россиян… убивать так много россиян, что даже путинские СМИ не смогли бы скрыть тот факт, что россияне возвращаются на свою родину в похоронных мешках».