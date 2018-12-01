В Кремле рассказали о просьбе экс-адвоката Трампа помочь со строительством Trump Tower

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн обращался в администрацию Кремля с просьбой о содействии строительству Trump Tower в Москве. Юристу посоветовали обсудить эту тему на Петербургском международном экономическом форуме, передает «КоммерсантЪ».

Ранее Майкл Коэн признался, что лжесвидетельствовал перед членами комитета Сената США о связях Дональда Трампа с Россией. По его словам, переговоры с Москвой о строительстве небоскреба были свернуты не в январе 2016 года, как он говорил ранее, а летом, когда предвыборная кампания в США была в разгаре. Коэн объяснил, что дал ложные заявления, чтобы минимизировать обсуждение темы о связях своего босса с Москвой, а также в надежде ограничить расследование дела о вмешательстве России в выборы. BuzzFeed писал, что Коэн обсуждал с представителем Пескова идею подарить Путину пентхаус в Trump Tower.

Трамп публикации о возможном строительстве небоскреба в Москве назвал «охотой на ведьм». По его словам, он рассматривал возможность построить здание «где-нибудь в России», но не вкладывал в это деньги и ничего не гарантировал, а в итоге отказался от проекта.