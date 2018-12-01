Глава СПЧ просит украинского омбудсмена вступиться за россиян

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов обратился к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой использовать свои полномочия для пересмотра запрета на въезд в Украину мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет.

Принятое киевскими властями решение откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем ни повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учебу, на крестины, на поминальные службы, говорится на сайте СПЧ.