Глава СПЧ просит украинского омбудсмена вступиться за россиян

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов обратился к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой использовать свои полномочия для пересмотра запрета на въезд в Украину мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет.
Принятое киевскими властями решение откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем ни повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учебу, на крестины, на поминальные службы, говорится на сайте СПЧ.После обстрела и задержания российскими пограничниками украинских моряков в Керченском проливе, Киев объявил военное положение в ряде регионов и закрыл въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы «Российская Федерация не сформировала отряды «частных» армий в Украине, которые фактически состоят из представителей российских вооруженных сил».