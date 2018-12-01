Трамп готов к встрече с Путиным в «соответствующее время»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в соответствующее время будет готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным.«Думаю у нас очень хорошие отношения, думаю, у нас будут хорошие отношения с Россией, Китаем и со всеми. Считаю, что это важно. Поэтому, я встречусь с ним в соответствующее время», — сказал Трамп, передает «Интерфакс».
Трамп и Путин планировали встретиться для переговоров в кулуарах «Большой двадцатки» в Аргентине 1 декабря. Но 29 ноября американский лидер заявил об отмене встречи из-за столкновения российских пограничников с ВМС Украины в Керченском проливе.