Александр Торшин уходит с должности зампреда Центробанка

Об этом сообщают в ЦБ, где Торшин был ответственным за связи с государственными органами.
27 ноября Торшину исполнилось 65 лет. Он попал в санкционный список США в апреле. Торшина обвинили в участии в «российском вмешательстве» в выборы американского президента. ФБР подозревает его в передаче денег американской Национальной стрелковой ассоциации (NRA) на предвыборную кампанию Дональда Трампа.
В июле бывшая помощница Торшина Мария Бутина была арестована в США по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации с целью продвижения интересов России в США. Сразу после этого Торшин ушел в отпуск и не появлялся на работе все лето и осень. До сих пор Бутина не признавала свою вину, однако американские СМИ сообщали, что она планирует заключить сделку с властями.