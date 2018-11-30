G7 осудила действия России в Керченском проливе

Об этом говорится в официальном заявлении G7. Страны-участницы призвали российски власти отпустить украинских моряков и вернуть корабли. Также в G7 подчеркнули, что они «не признают и никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией». К заявлению стран, входящих в большую семерку присоединился Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС.
Ранее стало известно, что встреча президентов России и США в Аргентине не состоится из-за столкновения российских пограничников с ВМС Украины в Керченском проливе.