Григорий Явлинский: Линии войны и путь к надежде

Это не только преступно, но и в высшей степени противоречит национальным интересам России, перечеркивает обозримое будущее.

Корни проблемы — в неуемном стремлении Москвы поставить под контроль Киев и ограничить суверенитет соседнего государства, в империалистических потугах российского руководства, в шовинизме так называемой «элиты», в отказе признавать украинцев и Украину ровней, государством с таким же, как у России, правом на собственное представление о национальной идентичности. Но главная, фундаментальная проблема Кремля заключается в полном непонимании современной жизни и устройства мира, в отсутствии каких-либо адекватных представлений о будущем. Все это похоже на подростковый комплекс неполноценности периода полового созревания, когда обязательно нужно доказывать свою «крутизну» и превосходство. Это уже выразилось в вероломной аннексии Крыма, а также в организации и спонсировании криминальной войны на Донбассе.

Так что на грань войны с ближайшим соседом нашу страну поставил не «пограничный конфликт» последних дней в Керченском проливе. В этом контексте проблему никак не решить. Тем более что этот инцидент даже нельзя назвать пограничным, так как границы России в этом районе никем не признаны. Как известно, после аннексии Крыма Россия — страна с непризнанными границами. Именно поэтому Совбез ООН отказал России в рассмотрении заявления о «нарушении российских территориальных вод». С позиции международного права и мирового сообщества, это бессмыслица. Наоборот, в мире закономерно восприняли случившееся как еще один шаг к российской аннексии Азовского моря, к блокаде экономически важных для Украины портов Бердянска и Мариуполя. Более того, действия России нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенные в 2003 и 2012 годах. Игнорируя на глазах у всего мира международные законы и соглашения, Россия полагает, что в одностороннем порядке, пользуясь правом сильного, может сама устанавливать «красные линии» для соседей.

Но сегодня уже не существует объективных «красных линий» и «статусов кво», международно признанных границ, на которые Россия могла бы опираться. Те линии, которые проводит российское руководство в международной политике, в частности в отношениях с соседними странами, сформированы исключительно произвольно и под себя. Их никто не признал и никогда не признает. Если и дальше не обращать внимания на неадекватность субъективно проведенных «красных линий» — применительно как к ситуации в мире вообще, так и к российско-украинскому кризису в частности, — это прямой путь в никуда, в безвременье, к войне.

Путинский конфронтационный курс во внешней политике поставил нашу страну вне допустимых линий в момент принятия решения о произвольном одностороннем пересмотре границ с Украиной в свою пользу. Это решение не признано международным сообществом, у него нет и, скорее всего, никогда не будет поддержки в мире, на его основе невозможно строить отношения не только с соседними государствами, но и с остальным миром. Если Россия продолжит выстраивать такую политику, то конфронтация с мировым сообществом, соседями, Европой и США, всем миром будет только нарастать, а санкции и изоляция усиливаться. В результате России грозит необратимое экономическое и научно-техническое отставание и крах.

Сегодня у России не осталось союзников в мире. На их место пришли ситуационные партнеры со своими превалирующими интересами. А в истории с аннексией Крыма даже и партнеров нет. Неслучайно президент Украины Порошенко с просьбой поднять на саммите G20 вопрос об инциденте в Керченском проливе обратился именно к турецкому президенту Реджепу Эрдогану (и это несмотря на то, что еще десять дней назад Путин летал в Турцию укреплять партнерские узы с турецким коллегой).

Культура политического мышления и горизонт понимания у нынешних российских «элит» очень низкие, за сиюминутными выгодами и подковерной борьбой они не разглядят грядущую катастрофу. Не исключено, что режим спровоцирует большую войну как трусливое бегство из тупикового положения.

Однако пока еще сохраняется надежда на другое развитие событий. Первое, что критически важно предпринять, — это отказаться от позиции абсолютного превосходства над Украиной, прекратить исходить из собственной безусловной правоты при нарушении всех международных правил и законов, перестать настаивать на невозможности пересмотра незаконного присоединения Крыма, а вместо этого провести международную конференцию по статусу полуострова.

Во-вторых, невозможно вести какой-либо разговор об урегулировании конфликта с Украиной, продолжая при этом поддерживать и подпитывать войну на Донбассе. Необходимы понятные реальные шаги к поиску мирных решений.

Делать это надо как можно скорее, поскольку мир не стоит на месте и то, что сегодня совершенно необходимо реализовать, в скором времени уже может оказаться недоступным или вообще бесполезным.

В сегодняшний контекст российско-украинского кризиса вплетаются события, которые раньше было трудно даже вообразить, такие как пересмотр решений, принятых в XVII веке (акт 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата). Ошибочно было бы думать, что дело здесь только в институциональной специфике церковно-религиозной сферы. Тактика «подвешивания» проблем в надежде, что все стерпится, все свыкнутся и примут, наконец, навязанное как должное, не работает. С течением времени возможности позитивного выхода из тупика только сокращаются.

Впрочем, даже осознание под давлением обстоятельств того факта, что и конференция по Крыму, и реальное прекращение войны на Донбассе жизненно необходимы России, не будет достаточным для окончательного преодоления абсурдного противостояния России и Украины.

Стратегическое решение качественно иное. Оно хорошо известно — приходится повторять уже давно сказанное.

В культурно-историческом плане Россия, так же как Украина и Беларусь, принадлежит европейской цивилизации, и единственное реально существующее направление ее дальнейшего развития — европейское. Если эти страны хотят сохранить в XXI веке свою государственность, то ничего иного для них не существует.



Для того чтобы преодолеть национализм, шовинизм и империализм, необходимо общеевропейское будущее, в котором границы менее значимы, чем права и свободы человека. Общее человеческое пространство, в основу которого положен такой принцип, уже существует. Это Евросоюз. И Украина, и Россия должны двигаться именно по направлению к нему. Только такое однонаправленное движение обеих стран станет залогом мира и развития.

Попытка двигаться в другом направлении является отклонением от естественного исторического развития. Примерно таким же по сути, каким был большевистский эксперимент по строительству социализма-коммунизма. Только теперь результаты будут еще более разрушительными для государств-экспериментаторов.

В случае ЕС речь идет не о бюрократических процедурах и брюссельских управляющих структурах, а именно о векторе движения к образу жизни, при котором человек, его жизнь и достоинство — главная системообразующая целевая задача. Пока такого вектора нет, Россию лишают всякой разумной мечты о перспективе, вместо нее навязываются евразийские фантомы, невежественные фантазии, которые человека со здравым смыслом только пугают. Умышленно смешивают вопрос о выборе Россией европейского пути c направлением торговых потоков и трубопроводов. Но европейский путь и образ жизни не альтернатива торговле с Китаем, со странами Азии или со всем миром. Европейский путь — это прежде всего курс внутренней политики и направление собственного общественного развития. Без европейской по смыслу переориентации государства на взаимодействие с обществом, на человека никакая экономическая, политическая или геополитическая стратегия не будет работать вообще. Главное препятствие для европейского курса вовсе не текущие проблемы Европы и не рост экономики Азии, а его принципиальная несовместимость с интересами российского правящего класса, состоящими в бесконечном сохранении себя и, главное, нынешней мафиозной системы слияния власти, собственности и бизнеса.

Реальной перспективой, равновеликой истории и культуре России, способной не отпугнуть, а увлечь наших людей, может быть только общее с соседями, общеевропейское будущее. И это не просто красивые слова, фигура речи. Это весомая, действенная и единственная практическая альтернатива тупику стабильного гниения, в который загнали общество.

Для Европы (в том числе для России и Украины как ее неотъемлемых составляющих) самоидентификация в качестве Европейского Союза и ее последовательное экономическое, политическое и военно-стратегическое воплощение — единственный способ выживания в глобальной политике и экономической конкуренции с Северной Америкой и Юго-Восточной Азией в XXI веке. Отдельно ни Европа, ни уж тем более евразийская Россия, отрицающая Запад и считающая его источником опасности, никогда не смогут стать полноценными участниками неизбежной всемирной экономической глобализации.

Понятно, что в сегодняшней ситуации в это трудно поверить. Однако «трудно» не значит «невозможно», и это единственное, что дает надежду. Потому что будущее и Украины, и России — в большом общем европейском доме от Лиссабона до Владивостока, без национализма и непрозрачных границ.