Сеть гостиниц Marriott сообщила об утечке данных 500 млн клиентов

Персональные данные около 500 млн клиентов гостиниц Marriott International по всему миру могли быть украдены.

Об этом сообщает BBC. Хакеры атаковали систему бронирования отелей Starwood Hotels & Resorts. Внутреннее расследование показало, что преступники смогли получить доступ к системе еще в 2014 году. Marriott пообещала уведомить клиентов, чьи данные могли быть украдены. Впервые Marriott получила уведомление от службы безопасности о попытке доступа к системе бронирования 8 сентября. 19 ноября удалось понять, о каком объеме украденных данных идет речь.

Starwood Hotels владеет сетями отелей Sheraton, W Hotels, Four Points и другими. В 2016 году Marriott Internationl объявила о покупке Starwood.