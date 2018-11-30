Дмитрий Гудков о регистрации устава «Партии перемен»

Выждав мхатовскую паузу с «аааа, «Партии перемен» не перерегистрировали устав», расставлю точки над i.И сразу: ничего страшного, все идет по плану (с).1. Живем со старым уставом и названием «Гражданская инициатива». Думаю, это можно пережить.2. Идем в суд, чтобы оспорить нерегистрацию меня как председателя и новый состав совета. Это просто, так как не связано с уставом. Устав должен утверждать Минюст, а внутреннее решение партии о новом лидере и правлении – просто принять к сведению и проштамповать. Выигрывается на раз даже в нашем самом справедливом в мире суде. Тот факт, что Минюст увязал устав и председателя, – проблема ведомства, а не наша.3. Продолжаем бодания с Минюстом, вносим все требуемые им поправки в Устав, приносим еще вагон документов – нельзя было ожидать, что все пройдет без сучка и задоринки.Главное – партия есть, она может участвовать в выборах, у нее есть кандидаты, члены и сторонники. А бюрократические формальности – хороший повод для заголовков, но и только.Все соответствующие решение примем на ближайшем совете партии.