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Дмитрий Гудков о регистрации устава «Партии перемен»

30.11.2018

Живем со старым уставом и названием «Гражданская инициатива»
Выждав мхатовскую паузу с «аааа, «Партии перемен» не перерегистрировали устав», расставлю точки над i.

И сразу: ничего страшного, все идет по плану (с).

1. Живем со старым уставом и названием «Гражданская инициатива». Думаю, это можно пережить.

2. Идем в суд, чтобы оспорить нерегистрацию меня как председателя и новый состав совета. Это просто, так как не связано с уставом. Устав должен утверждать Минюст, а внутреннее решение партии о новом лидере и правлении – просто принять к сведению и проштамповать. Выигрывается на раз даже в нашем самом справедливом в мире суде. Тот факт, что Минюст увязал устав и председателя, – проблема ведомства, а не наша.

3. Продолжаем бодания с Минюстом, вносим все требуемые им поправки в Устав, приносим еще вагон документов – нельзя было ожидать, что все пройдет без сучка и задоринки.

Главное – партия есть, она может участвовать в выборах, у нее есть кандидаты, члены и сторонники. А бюрократические формальности – хороший повод для заголовков, но и только.

Все соответствующие решение примем на ближайшем совете партии.

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