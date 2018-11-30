Transparency International: Лошади Кадырова «зарабатывают» втрое больше него

Принадлежащие руководителю Чечни Рамзану Кадырову 128 лошадей за четыре года принесли ему 100 млн руб. на скачках.

Об этом сообщает российский отдел Transparency International. Список из 128 лошадей главы Чечни приведен на сайте Hippodrom.ru. Еще две лошади, которых там нет, указаны в официальном реестре скачек в ОАЭ. С 2014 года на скачках в арабской стране лошади заработали 61,7 млн руб., в России за тот же период — 36,4 млн руб., в Чехии — 110,7 млн руб., в Германии —1 млн руб., которые Кадыров не получил из-за европейских санкций. В декларациях Кадырова эти доходы не отражены: за четыре года животные принесли ему 98,1 млн руб., а в декларации указано, что за этот период он заработал 29,2 млн руб. В публикации антикоррупционной организации подчеркивается, что сумму доходов от скачек можно подсчитать только приблизительно — некоторых лошадей Кадыров продал или передал другим людям. Они тоже приносили ему доход, но какой — неизвестно.

Transparency International собирается попросить управление президента по вопросам противодействия коррупции проверить информацию о том, что Кадыров не задекларировал доходы от скачек и не заплатил подоходный налог с призовых. Законом предусмотрена процедура увольнение должностного лица, если эта информация подтвердится.