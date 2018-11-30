Детский омбудсмен назвала вопрос женского обрезания «медицинским»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высказалась по поводу проведения в московской клинике клиторэктомии (женского обрезания) для девочек.
«Вопрос медицинский, поэтому если здравоохранение говорит о том, что это вредно, этого делать нельзя. Это вопрос к докторам. Ничего, что вредно детям, — нельзя», — передает слова Кузнецовой «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщали о том, что в одной из московских клиник клиентам предлагали услугу клиторэктомии. Женское обрезание популярно у мусульман и в России сильнее всего распространено на Северном Кавказе.