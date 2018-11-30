Детский омбудсмен назвала вопрос женского обрезания «медицинским»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высказалась по поводу проведения в московской клинике клиторэктомии (женского обрезания) для девочек.

«Вопрос медицинский, поэтому если здравоохранение говорит о том, что это вредно, этого делать нельзя. Это вопрос к докторам. Ничего, что вредно детям, — нельзя», — передает слова Кузнецовой «Интерфакс».

В Совете по правам человека при президенте проведение таких операций осудили. Председатель постоянной комиссии по социальным правам СПЧ Ирина Киркора призналась, что информация о предложении такой услуги в московской клинике «повергла ее в шок». Киркора подчеркнула, что женское обрезание — это «ужасная, калечащая процедура, которая лишает девушку огромного количества эмоций и переживаний, связанных с интимной жизнью». Проведение такой операции, основанной на религиозных соображениях, не может быть основано на коммерческих интересах клиники, отметила член СПЧ.

Ранее СМИ сообщали о том, что в одной из московских клиник клиентам предлагали услугу клиторэктомии. Женское обрезание популярно у мусульман и в России сильнее всего распространено на Северном Кавказе.