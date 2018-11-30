Переговоры Трампа и Путина сорвала Trump Tower?

Реальной причиной отказа президента США Дональда Трампа от встречи с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе стала внутриполитическая ситуация в самих США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Является ли именно провокация Украины в Керченском проливе реальным поводом к отмене? Публично мы слышали именно такое объяснение, приняли его к сведению. Является ли это реальностью? Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений», — цитирует Захарову РБК.
Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что лжесвидетельствовал в конгрессе, говоря о сроках обсуждения строительства в Москве небоскреба Trump Tower. По его словам, переговоры с Москвой были свернуты не в январе 2016 года, как он говорил ранее, а летом, когда предвыборная кампания в США была в разгаре. Бывший адвокат Трампа объяснил, что дал ложные заявления, чтобы минимизировать обсуждение темы о связях своего босса с Москвой, а также в надежде ограничить расследование дела о вмешательстве России в выборы. BuzzFeed пишет, что Коэн обсуждал с представителем Дмитрия Пескова идею подарить Путину пентхаус в Trump Tower.
«Понятно, что в этой ситуации на пресс-конференции после встречи с Путиным Трампу пришлось бы отвечать на вопросы о показаниях Коэна и несостоявшемся Trump Tower в Москве. Это еще один повод отменить встречу, при этом по легитимным соображениям внешней политики выглядеть сильным и жестким с Россией», — пишет Фролов.
Трамп публикации о возможном строительстве небоскреба в Москве назвал «охотой на ведьм». По его словам, он рассматривал возможность построить здание «где-нибудь в России», но не вкладывал в это деньги и ничего не гарантировал, а в итоге отказался от проекта.
Президент США накануне отказался от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые планировалось провести 1 декабря в Аргентине.