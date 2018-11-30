Ищенко предлагает портить бюллетени при голосовании в Приморье

Коммунист Андрей Ищенко, которого не допустили к участию в выборах губернатора Приморского края, решил испортить свой бюллетень и не поддерживать кого-либо из других кандидатов.

«Ко мне обращались представители всех штабов кандидатов с тем, чтобы я их поддержал. Но я вам скажу честно — ни одна из пяти кандидатур, которые есть в бюллетене... не будет достойного, по моему мнению, кандидата. Я приду на избирательный участок. Добавлю еще одну графу. Напишу синей ручкой «Ищенко Андрей Сергеевич», нарисую квадратик и поставлю в нем галочку. Представляете, как на федеральном уровне опять прозвучит Приморье, если победит «шестой кандидат»? Ну, я думаю, это оптимистичный вариант. Но второе место мы занять можем. Все на выборы!» — цитирует коммуниста издание «Новости Владивостока».



Призыв Ищенко портить бюллетени снизит шансы врио губернатора Олега Кожемяко на победу в первом туре, отметил в беседе с РБК эксперт в области избирательного законодательства Андрей Бузин. Бюллетени с надписями отнесут к недействительным, их число будет зафиксировано в протоколе с итогами голосования, объясняет он. И если призыву Ищенко последует значительная доля приморцев, например 20%, то Кожемяко будет непросто набрать более 50% голосов в первом туре.

Ищенко, который во втором туре голосования в сентябре лидировал по ходу подсчета голосов, а в итоге занял второе место, не смог преодолеть муниципальный фильтр для выдвижения на повторные выборы. Итоги сентябрьского голосования отменены из-за нарушений. Повторное состоится 16 декабря.