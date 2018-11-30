BuzzFeed рассказал о планах команды Трампа подарить Путину пентхаус в Москве

Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн обсуждал с представителем Дмитрия Пескова идею подарить президенту РФ пентхаус в небоскребе Trump Tower.Об этом BuzzFeed рассказали четыре источника, один из которых называет себя автором идеи. Пентхаус должен был быть частью планируемого Trump Tower в Москве. Его стоимость была бы примерно $50 млн. Проект небоскреба в Москве обсуждался до того, как Трамп стал президентом. Строительство так и не было начато, так как не удалось найти участок и получить разрешение властей. Проект продвигал бизнесмен Феликс Сатер.«Идея была в том, чтобы подарить Путину пентхаус ценой в $50 млн, но выручить еще $250 млн за все остальное жилье. В России олигархи из кожи вон бы лезли, чтобы жить в том же здании, что и Владимир Путин», — сказал Сатер.Он также подтвердил, что обсуждал этот план с Майклом Коэном. Последний ранее сознался, что лжесвидетельствовал в конгрессе США, говоря о сроках обсуждения проекта. По его словам, переговоры с Москвой были свернуты не в январе 2016 года, как он говорил ранее, а летом, когда предвыборная кампания в США была в разгаре. Бывший адвокат Трампа объяснил, что дал ложные заявления, чтобы минимизировать обсуждение темы о связях своего босса с Москвой, а также в надежде ограничить расследование дела о вмешательстве РФ в выборы. BuzzFeed не пишет, знал ли сам Трамп об идее передать Путину пентхаус.