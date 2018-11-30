ЦБ: Несколько банков вовлечены в подозрительные валютно-обменные операции

Об этом пишут «Ведомости». В распоряжении газеты оказалось письмо ЦБ, разосланное по банкам 28 ноября, в котором рассказывается о сомнительных сделках, которые проводят физлица. Они покупают валюту крупными партиями — от $100 тыс. Регулятор считает, что валюта идет для нелегальных обменников либо может покупаться в «коррупционных и других незаконных целях». Клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждают, что подобных операций они не осуществляли либо, что покупали валюту, но не в таких суммах. Центробанк просмотрел видеокамеры в банках и выяснил, что кассиры выдают таким клиентам крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. При этом проверка происхождения средств, на которые покупается валюта проводится формально.
Регулятор предупредил кредитные организации, что при выявлении подобных операций к ним будут применены ограничительные меры вплоть до лишения лицензии.